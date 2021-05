Vučić započeo posetu Zlatiborskom okrugu u Prijepolju

Politika pre 43 minuta

Prijepolje dobija gasovod, gradnja do kraja godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Zlatiborskom okrugu, gde će u toku dana otvoriti hotel „Terme 36.6” i fabriku AFT. Vučić je posetu Zlatiborskom okrugu započeo susretom sa građanima i poljoprivrednim proizvođačima Prijepolja. Predsednik je u razgovoru sa njima rekao da će već za 15 do 20 dana doći mašine koje će uraditi tri puta, od Prijepolja do Mileševe, put do Ivanja, kao i put Kamena Gora - Bare. „Već za 15 do 20 dana mašine izlaze na