Izrael i Palestina: Humanitarna pomoć stiže u Gazu, krhko primirje Izraelaca i Palestinaca, obe strane proglasile pobedu

EPA Aid agencies are appealing for millions in aid donations

Prvi konvoji humanitarne pomoći stigli su u Gazu nekoliko sati pošto je primirje između Izraela i palestinskog ekstremističkog pokreta Hamas stupilo na snagu.

Hiljade Palestinaca vratilo se i zateklo uništene domove. Obnova srušenih naselja bi mogla da traje godinama, kažu zvaničnici.

Svetska zdravstvena organizacija pozvala je obe strane da uspostave koridore za evakuaciju ranjenika.

Više od 250 ljudi je ubijeno tokom 11 dana sukoba, većinom u oblasti Gaze. I Izrael i Hamas su proglasili pobedu.

U južnom delu Izraela, meštani su proslavljali pobedu, ali su mnogi zabrinuti verujući da je pitanje novog sukoba u ovom regionu samo pitanje vremena.

I Palestinci su masovno izašli na ulice odmah pošto je počelo primirje, a zvaničnik Hamasa upozorio je da su ruke ovog pokreta i dalje na „na okidaču".

Američki predsednik Džon Bajden rekao je da je primirje „istinska prilika" za napredak.

Getty Images Kamioni natovareni humanitarnom pomoći ušli su u Gazu u petak

Kamioni sa humanitarnom pomoći brojnih agencija, među njima i onih povezanih sa Ujedinjenim nacijama, počeli su da pristižu u Gazu noseći dugo očekivane lekove, hranu i gorivo u Gazu pošto je Izrael dozvolio otvaranje prelaza Kerem Šalom.

Više od 100.000 ljudi bilo je prisiljeno da napusti domove na ovoj teritoriji koju kontroliše ekstremistička grupa Hamas, a skoro 800.000 nema pristup tekućoj vodi, saopšteno je iz UNICEF-a.

Palestinski zvaničnici kažu da će biti potrebne desetine miliona dolara za obnovu već osiromašene enklave u kojoj vlada i epidemija Kovida-19.

Margaret Haris, predstavnica za štampu Svetske zdravstvene orgnizacije, pozvala je na trenutno omogućavanje pristupa zdravstvenim i medicinskim zalihama i ljudstvu, rekavši da su lokalne bolnice već preopterećene velikim brojem ranjenih.

Već godinama, ova oblast se nalazi pod povremenim ograničenjem prolaza ljudi i robe zbog tvrdnji Izraela i Egipta da se ovi putevi koriste za isporuku oružja Hamasu.

Krhko primirje

Reuters Palestinians poured onto the streets of Gaza soon after the truce began

Napetosti između Izraelaca i Palestinaca počele su da rastu pre nekoliko nedelja u okupiranom istočnom Jerusalimu, a onda su počeli i sukobi pripadnika dve zajednice u tom delu grada.

Hamas, koji kontroliše Gazu, počeo je raketne napade, a prethodno je ova ekstremistička organizacija zahtevala od Izraela da povuče bezbednosne snage iz istočnog Jerusalima.

Pošto je Hamas započeo raketiranje, izraelska vojska je odgovorila vazdušnim napadima.

Tokom 11-dnevnih ratnih dejstava, u Gazi je ubijeno najmanje 232 ljudi, među kojima više od 100 žena i dece, navodi tamošnje ministarstvo zdravlja.

Izraelska vojska tvrdi da je među žrtvama u Gazi najmanje 150 ekstremista, a Hamas ne objavljuje broj poginulih boraca.

U Izraelu je od sada poginulo 12 ljudi, među kojima dvoje dece, navode zdravstvene službe.

Izraelska vojska je saopštila da su do sada palestinski ekstremisti iz Gaze ispalili oko 4.000 raketa.

U četvrtak je izraelska vojna avijacija izvela više od 100 napada na infrastrukturu Hamasa u severnom delu pojasa Gaze.

Palestinski ekstremisti lansirali su istog dana više od 300 raketa u pravcu Izraela.

Reuters Izraelska vojnikinja

Šta su rekli predstavnici sukobljenih strana?

Kabinet za političku bezbednost Izraela saopštio je da je „jednoglasno prihvatio preporuku" za prihvatanje primirja.

„Političke vođe naglasile su da će stvarna situacija na terenu utvrditi našu kampanju u budućnosti", navodi se u saopštenju.

Beni Gans, izraelski ministar odbrane, u poruci na Tviteru je napisao da je ofanziva na Gazu „donela neverovatne vojne dobitke".

Zvaničnik Hamasa rekao je za agenciju AP da primirje koje je proglasio Izrael predstavlja pobedu za palestinski narod i poraz za premijera Benjamina Netanjahua.

Primirje je počelo u ponoć po srednjeevropskom vremenu, a veliki broj Palestinaca odmah je izašao na ulice da slavi.

Iz zvučnika sa džamija puštana je poruka da je „pokreta otpora pobedio okupatore u bivi Mač Jerusalima".

Ali Basem Naim, član Saveta za međunarodne odnose Hamasa, rekao je za BBC da je skeptičan da li će primirje potrajati.

„Bez pravde za Palestince, zaustavljanja izraelske agresije i zločina nad našim narodom u Izraelu, primijer će biti krhko", rekao je on.

Ezat Al-Rešik, član Hamasovog političkog biroa, upozorio je Izrael.

„Tačno je da bitka završava danas, ali Netanjahu i ceo svet treba da znaju da su naše ruke na okidaču i da ćemo nastaviti da jačamo snagu našeg otpora", rekao je Al-Rešik za novinsku agenciju Rojters.

„Poručujemo Netanjahuu i njegovoj vojsci: Ako se vi vratite, i mi ćemo".

EPA Palestinci na ruševinama zgrade u Gazi

Analiza

Džeremi Vouven, Urednik za Bliski istok

Kao i u prethodnim sukobima otkako je Hamas preuzeo kontrolu nad Gazom 2007, obe strane tvrde da su pobedila.

Jedan od zvaničnika Hamasa rekao je za BBC u Gazi da je Izrale obećao da će „skloniti ruke sa naselja Šeik Džara i džamije Al-Aksa".

Radi se o jednoj od najvažnijih džamija u islamu i o delu Jerusalima u kojem su početkom meseca izbili protesti zbog pokušaja iseljavanja palestinskih porodica.

Izrael je demantovao ove tvrdnje.

Beni Ganc, ministar odbrane, u saopštenju je naveo da je u prethodinh 11 dana Izrael ostvario vojna dostignuća „bez presedana i od velike strateške važnosti u borbi protiv terorističkih organizacija u Gazi".

Preživeli i oni koji su otali bez domova u bombardovanjima i raketiranjima ne tvrde da su pobedili.

U ovom sukobu mnogo je više stradalih i ranjenih Palestinaca, a šteta u Gazi procenjuju se u stotinama miliona dolara.

Obe strane su stvorile i sopstvene narative o pobedi.

Ovo je četvrti ratni sukob između Izraela i Hamasa od 2008.

U svakom od njih, pa i onim malim sukobima, obe strane su tvrdili da su pobedile i tako već posađivale seme novih sukoba.

Jedno je sigurno - ako se status kvo ne promeni - čeka nas još ovakvih sukoba.

Šta je izazvalo nasilje?

Najnoviji talas sukoba Palestinaca i izraelske policije počeo je u petak uveče na Hramovnoj gori gori u Jerusalimu, svetom mestu kako za muslimane, tako i za Jevreje.

Kompleks džamije Al-Aksa u starom gradu Jerusalima jedno je od najpoštovanijih mesta u islamu, ali ovo je i najsvetije mesto u judaizmu, poznato kao Hramovna gora (Har HaMoriah).

Česta je tačka sukobljavanja i nasilja.

Hamas je zahtevao da Izrael povuče policijske snage odatle, kao i iz obližnjeg naselja Šeik Jarah pretežono naseljeno Arapima, gde se Palestincima preti iseljavanje sa zemlje za koju jevrejski naseljenici tvrde da na nju polažu pravo.

Sud je trebalo u ponedeljak da održi ročište po žalbama palestinskih porodica, ali je ono odloženo i novi datum biće određen u sledećih 30 dana.

Kada ultimatum nije ispunjen, Hamas je ispalio rakete.

AFP Rakete izraelskog odbrambenog sistema pokušpavaju da presretnu rakete ispaljene iz pojasa Gaze

Napetost je već bila na vrhuncu povodom obeležavanja Dana Jerusalima - izraelskog nacionalnog praznika kojim se slavi vojno zauzimanje istočnog Jerusalima 1967. godine.

Tog dana mladi cionisti - jevrejski nacionalisti - obično organizuju marš uglavnom kroz delove Jerusalima u kojima žive muslimani.

Mnogi Palestinci ovakve manifestacije smatraju namernim provokacijama.

Šta je pozadina sukoba?

Izrael je okupirao istočni Jerusalim posle rata na Bliskom istoku 1967. godine i čitav grad smatra svojom prestonicom, mada to veći deo međunarodne zajednice ne priznaje.

Palestinci tvrde da je istočni Jerusalim buduća prestonica njihove nezavisne države kojoj se nadaju.

UN su saopštile da bi Izrael trebalo da otkaže iseljavanje Palestinaca i da primeni „maksimalno ograničenje u upotrebi sile" protiv demonstranata.

Šta se desilo ispred džamije Al-Aksa?

Izraelska policija saopštila je da su se hiljade Palestinaca tokom noći zabarikadirale u kompleksu u kojem se nalazi i džamija i da su tamo napravili zalihe kamenica i Molotovljevih koktela kako bi gađale učesnike marša.

Policajci su u ponedeljak ujutru dobili naređenje da uđu u kompleks kako bi „rasterali demonstrante".

Prethodno su demonstranti kamenicama zasuli policijski kontrolni punkt na obližnjem putu.

Duže od jednog sata policija je ispaljivala šok bombe u pravcu palestinskih demonstranata koji su je gađali kamenicama i drugim predmetima.

U jednom video snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako su šok bombe, koje je policija ispalila kao odgovor na napad demonstranata, pale u džamiju.

Izraelska policija saopštila je da je povređeno devet njenih pripadnika, od koji je jedan primljen u bolnicu.

Tokom sukoba, jedan automobil je udario u čovek pošto su prethodno demonstranti zasuli vozilo kamenicama.

