"Hurricane su ipak pobednice": Jednu stvar im niko ne može oduzeti i Srbija bruji o tome

Devojke iz grupe "Hurricane" osvojile su 15. mesto u finalu "Evrovizije", iako je njihov nastup sa pesmom "Loco, Loco" bio jedan od zapaženijih.

Naime, na zvaničnom Jutjub kanalu Evrovizije njihov nastup bio je u samom vrhu gledanosti i većinu zemalja su po pregledima ostavile mnogo iza sebe. To su primetili i korisnici društvenih mreža koji su svoj bunt iskazali na Tviteru. - Vidi se ko je pobednik - glasio je Tvit jedne devojke, koja je pokazala koliko pregleda na Jutjubu imaju popularne "Uraganke". - Izbačeni su klipovi sa nastupa u finalu do sad su samo 200. 000 pregleda prešli Italija i Srbija i to je