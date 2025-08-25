Harisova naslednica grmi u pripijenoj haljini: Đina eksira piće u provodu, a dekolte na njoj samo što ne pukne

Đina Džinović ćerka pevača Harisa Džinovića i Meline, trenutno uživa na Mikonosu.

Ona se odatle oglašava na društvenim mrežama te pokazuje kako uživa u svakom trenutku. Harisova naslednica često objavljuje izazovne fotke na kojima blista, pokazujući svaki put da sve što obuče na njoj savršeno stoji. Sada se opredelila za izlazak za belu kratku haljinu koja je u predelu grudi iala šljokice. Stajala joj je perfektno i isticala njen bujni dekolte. Ona se potom snimala kako se provodi u gradu, a pokazala je i kako eksira piće. Đina Džinović