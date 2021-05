U Šumadijskom okrugu još 22 pozitivne osobe, evo koliko je u Kragujevcu

InfoKG pre 25 minuta | Branko Vukašinović

Na teritoriji grada Kragujevca registrovano je 20 novih slučajeva zaraze Korona virusom, pokazuju poslednji podaci ovdašnjeg Instituta za javno zdravlje.

U kragujevačkom Univerzitetskom kliničkom centru, prema jučerašnjim podacima do 8 sati, hospitalizovana su 52 pacijenta kod kojih je registrovan virus COVID-19, a u utorak, 25. maja, otpušteno je šestoro pacijenata. Prema poslednjim informacijama iz ovdašnjeg Instituta za javno zdravlje od 489 uzoraka uzetih na području Šumadijskog okruga i obrađenih antigenskim testovima juče do 20 časova u domovima zdravlja registrovane su 22 pozitivne osobe i to 20 iz Kragujevca