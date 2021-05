Dončić je kao džordan i karim, njegov rekord zapalio NBA: Pogledate ovu sliku i odmah je jasno kakav je majstor! (foto)

Mondo pre 1 sat | Nikola Lalović

Luka Dončić dominira protiv Klipersa, a sada je dostigao Majkla Džordana i Karima Abdul-Džabara. Luka Dončić je ubacio 44 poena LA Klipersima, ali to nije bilo dovoljno da Dalas pobedi u trećem meču plej-ofa. U prva dva je Dončić uspeo da Maverikse dogura do vođstva u seriji, ali su Kavaj Lenard i Pol Džordž sada ipak nekako neutralisali njegovu neverovatnu utakmicu i uspeli da odvedu Kliperse do pobede. Dončiću je ovo bio deveti meč u karijeri u plej-ofu, a kakav