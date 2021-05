Milvoki pometlao Majami

N1 Info pre 24 minuta | Autor:Maja Todić

Košarkaši Milvokija prvi su koji su prošli u drugu rundu plej-ofa.

Milvoki je u četiri meča četiri puta nadigrao Majami i plasirao se u četvrtfinale plej-ofa. U poslednjem meču serije Baksi su slavili 120:103. Majami je vodio tokom prve dve četvrtine, a da ni na momenat nije prepustio vođstvo gostima. Tako je otvorena i treća deonica u koju je Majami ušao sa devet poena prednosti. Međutim, vođstvo Hita se topilo, a Baksi su uspeli da dođu do preokreta, a na kraju i do dvocifrene pobede. The nail in the coffin!!