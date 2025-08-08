Kalezić: Zvezda je favorit

„Želimo da se pokažemo i odigramo na maksimalnom nivou“

Trener TSC-a Darije Kalezić izjavio je pred utakmicu četvrtog kola Super lige Srbije da je Crvena zvezda favorit i dodao da njegova ekipa želi da odigra na maksimalnom nivou. Bačkotopolčani gostovaće sutra od 20 časova crveno-belima na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. - Probaćemo kao i u svakoj utakmici da igramo našu igru, prepoznatljiv fudbal. Još uvek se uigravamo, to će trajati dugo, imali smo velike promene u ekipi i moramo da budemo strpljivi. Igramo protiv