Vladan Milojević pred duel sa bačkotopolčanima: Tsc može mnogo više, voleo bih da sutra vidim što više navijača

Dnevnik pre 2 sata
Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu 9. avgusta od 20 časova ugostiti ekipu TSC u četvrtom kolu Superlige Srbije na stadionu "Rajko Mitić".

Pre utakmice je na pitanja predstavnika medija odgovarao šef stručnog štaba Vladan Milojević. - Uradili smo analizu utakmice i svega urađenog u Poljskoj, ali ćemo detalje zadržati za nas - počeo je Vladan Milojević. Nije trener našeg tima želeo da govori o ulozi favorita pred meč. - Znate moje mišljenje o favoritu i autsajderu, ne bih rekao. Mislim da je TSC napravio dobre rezultate u ova tri kola, tako da mislim da nas očekuje izrazito teška utakmica i sa druge
