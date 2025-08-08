TSC očekuje najjači tim Zvezde, Jovičić protiv „svojih“

Fudbaleri TSC-a u subotu gostuju Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić“ u okviru 4. kola Mozzart Bet Superlige Srbije.

Ekipa trenera Darija Kalezića najavljuje borbenu partiju i želi da se predstavi u najboljem svetlu protiv višestrukog šampiona. Govoreći o predstojećem duelu sa crveno-belima, Darije Kalezić je istakao da njegov tim neće odstupati od svojih principa igre, bez obzira na snagu rivala. „Imamo jasan model igre koji gradimo iz meča u meč i nastavljamo u tom pravcu. Očekuje nas duel sa ekipom koja osam godina uzastopno dominira u domaćem prvenstvu i jasno je da su veliki