FSS: Ogromno interesovanje za meč protiv Engleske!

Fudbalski savez Srbije saopštio je da je počela prodaja ulaznica za utakmicu protiv reprezentacije Engleske u kvalifkacijama za Svetsko prvenstvo i dodao da je interesovanje navijača veliko.

Fudbaleri Srbije dočekaće 9. septembra od 20.45 časova selekciju Engleske na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. Kako se navodi na sajtu FSS, prodaja ulaznica počela je u petak u 10 časova, a prodato je čak 6.756 ulaznica! Dodaje se i da je prvih 100 kupaca dobilo specijalne poklone FSS-a. Cene ulaznica su: sever - 500 dinara, istok i zapad - 1.000, tribina "Siniša Mihajlović" - 1.500, VIP galerija, VIP 1, VIP 2 - 6.000 dinara. Jedna osoba, uz pokazani lični