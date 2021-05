SNS doneo odluku o ujedinjenju sa SPAS-om

RTV pre 1 sat | Tanjug, RTV (Vladimir

BEOGRAD - Završena je sednica Glavnog odbora SNS koja je počela nešto posle 10 sati, minutom ćutanja za preminule članove tog stranačkog tela. Glavni odbor je doneo odluku ujedinjenju SNS i SPAS-a, a razmatrao je i izbor predloženih kandidata u organe SNS.

"Danas imamo dosta posla i važno je da to pokušamo da uradimo na efikasan način", rekao je Vučić. Potvrdio je da je dobio ostavku Nebojše Stefanovića na mesto predsednika Gradskog odbora SNS u Beogradu. "Mi ćemo naše odnose da rešavamo unutar stranke", poručio je Vučić, u obraćanju u otvorenom delu sednice Glavnog odbora. On je istakao da u SNS nikada neće biti skidanja glava, ma koliko bi neki, kako kaže, to voleli. "Biće poštovanja koje se pokazuje prema svima,