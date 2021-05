Podgorica: Građani slave, Joanikije ne dolazi ispred Hrama

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Nekoliko stotina ljudi okupilo se ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici nakon najave na društvenim mrežama da se organizuje doček mitropolita Joanikija.

Okupljeni uzvikuju „Crna Gora i Srbija to je jedna familija“, „Kosovo je srce Srbije“, „Nije ovo Montenegro no junačko srpsko leglo“… Okupljeni nose crkvene i zastave Srbije. Iz Mitropolije Crnogorsko primorske je u međuvremenu saopšteno da ni Mitropolija niti uprava Sabornog hrama Vaskrsenja nije organizovala nikakav doček nit će mitropolit Joanikije večeras posetiti hram, navodeći da on nije trenutno u Crnoj Gori. „Za svečanosti koje nam predstoje povodom