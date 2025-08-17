Danas promenljivo oblačno, popodne mestimično kiša, temperature do 33 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne na severu i zapadu Srbije i najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren vetar, u zoni fronta kratkotrajno i jak severni i severozapadni. Najniža sutrašnja temperatura biće od 15 do 22, a najviša od 29 do 33 stepena. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i svežije, u prvom delu dana sa sunčanim intervalima i s najnižom temperaturom od 18 do 22, a najvišom oko 31 stepen. Od sredine dana u glavnom gradu nestabilno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i