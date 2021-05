Od ponoći počinje prijava vakcinisanih građana za 3.000 dinara

Glas Zaječara pre 1 sat | Miljko Stojanović

Svi građani stariji od 16 godina, koji su do 31. maja dobili bar jednu dozu vakcine protiv korona virusa, od ponoći pa do 15. juna mogu da se prijave za pomoć od 3.000 dinara, a novac će dobiti do 20. juna.

Ministar finansija Siniša Mali još ranije je istakao da će prijava biti ista kao za pomoć od 30 plus 30 evra, preko sajta Uprave za trezor, i da najstariji građani ne moraju da se prijavljuju. Prijave na linku idp.trezor.gov.rs. „Za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć, nije bitno koju vakcinu su građani primili od četiri dostupne u našoj zemlji, a to su vakcine proizvođača Sinofarm, Fajzer, AstraZeneka i Sputnjik V“, saopštila je ranije Vlada Srbije. Pravo na