Uhapšen zbog lažne prijave: Zvao policiju i rekao da je ranjen i da neko hoće da ga ubije

Blic pre 3 sata

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa policijskim službenicima iz Bačke Palanke uhapsili su D.S. (1976) iz Bačke Palanke zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo lažno prijavljivanje, navodi MUP.

On se tereti da je sa svog mobilnog telefona pozvao broj 192 i lažno prijavio da su mu u blizini suda u Ustaničkoj ulici nanete povrede iz vatrenog oružja i da neko želi da ga ubije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu