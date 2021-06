Broj vakcinisanih u padu čak i posle najave „nagrade“

Danas pre 3 sata | Piše: Lj. Bukvić

Prijava za 3.000 dinara počela u ponoć Građani koji su primili vakcinu i žele da se prijave za 3.000 dinara koje je predsednik Srbije obećao svima koji dobiju bar jednu dozu do kraja maja mogu to da urade tokom naredne dve sedmice, počevši od danas.

Tu pomoć države moglo bi da dobije 2,5 miliona građana koliko ih je do juče vakcinisano, a novac će dobiti odmah po prijavi. Vest da će svi koji su primili makar jednu dozu vakcine protiv korone do 31. maja dobiti nekih 25 evra na račun Aleksandar Vučić saopštio je 5. maja. Već narednog dana dato je više od 93.000 doza vakcina, s tim što je više od 72.000 revakcinisanih. Narednih dana broj vakcinisanih na dnevnom nivou je padao, od 5. do 12. maja dato je 329.563