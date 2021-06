Važno obaveštenje u vezi pomoći od 3.000 dinara: Ako niste sigurni da li ste se uspešno prijavili, uradite ovo

Večernje novosti pre 42 minuta | Novosti online

Foto N. Skenderija Da je interesovanje veliko, pokazao je i zvanični podatak da se za novac od ponoći do 16:30 časova prijavilo već 502.606 građana. Unose se tri podatka Prilikom prijave potrebno je uneti tri podatka, kako je prethodno najavio i ministar finansija Siniša Mali. On je rekao da će prijava za 3.000 dinara biti jednostavna, ista kao što je to bio slučaj kada su se građani prijavljivali za 30+30 evra, odnosno biće potrebno da se unese matični broj, broj