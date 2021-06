Vakcinišemo se zbog nas i dece, ne zbog para! Građani odgovorili šta misle o novoj pomoći države (anketa)

Kurir pre 3 sata

Svi oni koji su vakcinisani sa makar jednom dozom bilo kog cepiva do 31. maja, mogu da se prijave za novih 3.000 dinara državne pomoći.

Od ponoći do danas u 13.30 sati na portalu Uprave za trezor na adresi pmi.trezor.gov.rs prijavilo se skoro 400.000 građana, a na pitanje da li je finansijska dobit imala ulogu pri odluci da se vakcinišu, građani Sremske Mitrovice rekli su da nije. "Prevashodno zbog nas samih i zbog dece. Čim sam sačekala poslednji dan, verovatno mi nije stalo do tih 3.000 dinara. Prijaviću se kao i svi, ali mislim da nije dobro rešenje da nam to bude motivacija", rekla je jedna od