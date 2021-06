Nove mere na snazi, počelo prijavljivanje građana za pomoć od 3.000 dinara

RTS pre 33 minuta

U Srbiji je od početka epidemije koronavirus potvrđen kod 712.472 osobe, a 6.865 je izgubilo borbu sa kovidom, pokazuju podaci sa sajta covid19.rs. Od danas su na snazi nove mere – ugostitelji mogu da rade svakog dana do ponoći, i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a trafike non-stop. Počelo je prijavljivanje građana za pomoć od 3.000 dinara.

12:35 Za pomoć od 3.000 dinara do sada se prijavilo više od 312.000 građana Od ponoći, kada je počela prijava građana koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine za pomoć od 3.000 dinara, pa do danas u 11:30, za tu vrstu pomoći se prijavilo 312.265 građana, kažu za Tanjug u Ministarstvu finansija. Građani za tu pomoći koju daje država mogu da se prijave preko sajta Uprave za trezor. Prijava će trajati do 15. juna, dok će u petak, 4. juna, početi i prijava