Budimo realni! Svadbe se organizuju, a na splavovima je gužva: Tiodorović o kršenju mera i radu noćnih klubova

Mondo pre 2 sata | Edin Delibašić

Epidemioog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže da se svadbe organizuju iako to nije dozvoljeno.

Epidemioog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže da se svadbe organizuju iako to nije dozvoljeno. Epidemiološka situacija je sve bolja, ali epidemiolog Branislav Tiodorović upozorava da i dalje moramo biti oprezni. "Gledajmo realno: Da li se svadbe već organizuju? Iako to nije dozvoljeno", kazao je epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović. Do kada će mladenci da čekaju da na svadbu dođe uža i šira rodbina sa obe strane, bilo je jedno od