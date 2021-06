Lilard raspametio Durenta i Karija: Bog, ostajem bez reči…

Nova pre 32 minuta | Autor:Miloš Ljubisavljević

Dejmijan Lilard je u utorak na sredu pokazao zašto ga mnogi NBA stručnjaci posmatraju kao jednog od najboljih bekova lige.

Kada je ušao u seriju protiv Denver Nagetsa, doveo je svoj tim do dva produžetka, usput je napabirčio 55 poena i ubacio je 12 trojki. Oborio je rekord Kleja Tompsona po broju trojki za meč u plej-ofu (bio je 11), postao je i prvi sa 50+ poena, deset i više asistencija i deset trojki u plej-ofu. I sve to nije bilo dovoljno, Portland je izgubio u petoj utakmici prve runde plej-ofa zapada NBA lige sa 147:140. This a spiritual experience. — Kevin Durant (@KDTrey5) June