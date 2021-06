Amerima prodat srpski "Nordeus" Pionir domaćeg gejminga otišao za veliku svotu novca

Srbija danas pre 2 sata

Gejming kompaniju Nordeus preuzima američki Take - Two

Srpski Nordeus prodat je američkoj kompaniji Take -Two Interactive Software. Deo posla je u akcijama, deo u kešu, prenosi Kako je objavio Take Two, njihova akvizicija iznosi 378 miliona dolara. U cenu je uračunata gotovina od 225 miliona dolara i 90 miliona dolara u akcijama. Osnivački tim Nordeusa nastaviće da vodi kompaniju. Novčani deo se finansira iz gotovine Take-Two. Gejming kompanija Nordeus osnovala je danas i fondaciju, sa početnim budžetom od 3 miliona