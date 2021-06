Reakcija Srbije biće snažna i oštra: Vučić o Kosovu- Ako Kurti neće o ZSO, ne mora ni da dolazi u Brisel

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Printskrin/ buducnostsrbijeav Vučić je rekao da je predstavnike RS upoznao danas sa situacijom na KiM i činjenicom da je izgleda dozvoljeno bilo šta reći portiv Srbije i srpskog naroda a da to ne naizlazi na bilo kakvu rekaciju.

On je kazao da ga danas posle podne očekuju razgovori sa Metjuom Palmerom, pomoćnikom državnog sekretara SAD, kao i sa Palmerom i Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom EU za dijalog. - Tim povodom mogu da kažem da će naša reakcija biti veoma snažna i oštra po pitanju nepoštovanja sporazuma koji su potpisani pod međunarodnim i EU okriljem- objasnio je on. Kazao je da, kada nekoga saterate u zid, bez obzira da se dođe do kompromisnog rešenja, morate da