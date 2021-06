Ovo je Nikolina asistencija za pobedu Denvera: Pogledajte magiju i 38 poena Jokića (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata

Denver Nagetsi došli su na korak od plasmana u sledeće kolo NBA plej of serije, pošto su u 5meču pobedili Portland Trejblejzerse uz odličnu partiju Nikola Jokića.

Posle dva produžetka i 55 poena Demijana Lilarda, Jokić je sa saigračima uspeo da prelomi meč, pa tako Denver sada vodi 3:2 u seriji. Možda i ključan potez viđen je na 95 sekundi pre kraja kada je Jokić imao na leđima Enesa Kantera i Normana Pauela, a onda je lucidnim pasom prebacio i Si-Džeja Mekaluma, koji je pao i ostavio usamljenog Majkla Portera. Jokic cross-court skip pass, out of a double team, perfectly dropped over Covington, which may ultimately be the