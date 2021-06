Aleksandar Šapić: Vučić ima božji dar

Nova pre 25 minuta | Autor:Beta Autor:Beta

Novoizabrani potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Šapić izjavio je da "nikad dosad nije video čoveka koji na tako kvalitetan način", kao predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić, "sagledava stvari, pa čak i one koje mu apsolutno ne idu u prilog". „Ne zatvara oči ni pred čim.

Vidim da vlada mišljenje opozicionog dela da on (Vučić) ne želi da vidi neke stvari. Ne, on sve vidi i to bih voleo da naučim od njega i da razvijem“, rekao je Šapić za novi „Nedeljnik“. Jer, dodao je, „samo na taj način možete da menjate stvari i okrećete ih u svoju korist“. „Eto, to je njegova (Vučićeva) osobina koja je meni fascinantna, iako mislim da je to božiji dar i da se to može jako teško steći ukoliko ga prirodno nemate, ali ću se svakako potruditi na na