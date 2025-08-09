Institut BioSens: Vlast bi da preuzme institut, branimo pravnu državu

Insajder pre 3 sata
Institut BioSens: Vlast bi da preuzme institut, branimo pravnu državu

Novosadski Institut BioSens saopštio je danas da se suočava sa "nezakonitim delovanjem vlasti koja pokušava da preuzme Institut postavljanjem nekompetentnih članova Upravnog odbora", kao i da "bez valjanog pravnog osnova smeni direktora Vladimira Crnojevića".

'Osnovano sumnjamo da je na delu odmazda zbog toga što su zaposleni Instituta podržali studentske zahteve nakon tragedije usled pada nadstrešnice, u kojoj je poginuo i naš kolega Vasko Sazdovski i nakon što je direktor Crnojević odbio da šalje zaposlene na miting Srpske napredne stranke (SNS)', saopštio je Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema. Zaposleni, kojima su se priključili studenti i građani, trenutno blokiraju ulaz, kako se
