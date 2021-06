„Bacio sam stolicu na izlog, neću da im se sklanjam“: Čedomir Jovanović o incidentu koji je izazvao

Sputnik pre 35 minuta

Lider LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je da je u sredu uveče nakon incidenta ispred jednog restorana brze hrane na Novom Beogradu otišao u policiju da bi dao izjavu. Jovanović je rekao da je stolicom gađao izlog lokala nedaleko od njegove kuće, nakon što su ga, kako tvrdi, napali navijači.

U izjavi za TV Prva, Jovanović je naveo da to nije prvi napad navijača na njega i poručio da im se neće sklanjati s puta. „Jesam bacio stolicu u izlog, jer oni smo taj jezik razumeju. A to što je problem ovo staklo, a ne Beton hala i njihovo divljanje, to sa mnom ne može da prođe. Neka ne dolaze, da nisu dolazili, da me nisu napali, ne bi bilo ništa“, objasnio je Jovanović, preneo je B92. Prethodno su mediji preneli i izjavu njegove supruge koja je rekla da su