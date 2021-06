Ekskluzivno za Blic Metju Palmer: Kosovo nije spremno da pregovara o granicama i teritorijama

Blic pre 2 sata | Danijela Luković

Kada su u pitanju granice i teritorije, ne vidim to kao pitanje oko kojeg je Kosovo spremno da se angažuje, i verujem da postoje mnogo produktivnije oblasti za razgovor u ovom momentu kojima se treba pozabaviti.

To su, na primer, nestale osobe, oblast oko koje obe strane mogu da dođu do dogovora , kaže u ekskluzivnom intervjuu za Blic specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Metju Palmer. Istovremeno, on ističe da SAD ohrabruje, “kao što i je i do sada radila, punu implementaciju Briselskog dogovora, i svih njegovih oblasti uključujući i ZSO”. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara sutra završava dvodnevnu posetu Srbiji koju je započeo ne bi li zajedno sa