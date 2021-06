Mali: Za tri dana više od milion prijavljenih za 3.000 dinara

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Za tri dana više od milion građana, koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine, prijavilo se za 3.000 dinara koje je država obezbedila kao nagradu za sve koji učestvuju u zajedničkoj borbi ostvarivanja kolektivnog imuniteta, izjavio je danas ministar finansija Srbije Siniša Mali.

U intervjuu za TV Pink, on je podsetio da prijave traju do 15. juna na sajtu Uprave za trezor ili preko kol centra, a da će isplata početi odmah nakon isteka roka za prijavu. "Očigledno je velika zainteresovanost građana da dobiju i tu pomoć od države. S druge strane, mislim da smo baš i pogodili pravu meru, s obzirom na to da nam je cilj bio da motivišemo građane da se što više vakcinišu", rekao je Mali. Podseća da pravo na 3.000 dinara ima svaki građanin Srbije