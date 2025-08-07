Sindikat traži da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) traži da se Ustavni sud oglasi povodom zahteva za ocenu ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za zapooslene u prosveti, koji je taj sindikat podneo pre četiri meseca.

Osim Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije, istovetan zahtev uputilo je više drugih organizacija i pojedinaca, kao i Zaštitinik građana. "Stav svih koji su se obratili Ustavnom sudu je da se spornim odredbama PKU stavljaju u nepovoljan položaj zaposleni koji nisu članovi takozvanih reprezentativnih sindikata jer im se uskraćuje da prava po osnovu rada, odnosno pravo na otpremninu i pravo na jubilarnu nagradu, uživaju pod jednakim uslovima i u istom obimu
