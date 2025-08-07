NSPRS traži da se Ustavni sud hitno izjasni o ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti

Nova pre 40 minuta  |  Autor: Fonet
NSPRS traži da se Ustavni sud hitno izjasni o ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika (NSPRS) zatražio je danas da se Ustavni sud hitno izjasni o ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za zaposlene u prosveti, dodajući da će nastati veća šteta što se duže bude čekalo na tu odluku.

U saopštenju sindikat je podsetio da je prošlo četiri meseca od kada se obratio Ustavnom sudu zahtevom za ocenu ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora, kao i da je isti zahtev uputilo više drugih organizacija i pojedinaca, kao i zaštitinik građana. Stav svih je da se spornim odredbama PKU stavljaju u nepovoljan položaj zaposleni koji nisu članovi reprezentativnih sindikata, jer im se uskraćuje da pravo na otpremninu i jubilarnu nagradu uživaju pod jednakim
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Prosvetni sindikat traži da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru

Prosvetni sindikat traži da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru

Insajder pre 10 minuta
Sindikat: Da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru za prosvetu

Sindikat: Da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru za prosvetu

Radio 021 pre 15 minuta
Sindikat traži da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru

Sindikat traži da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru

N1 Info pre 1 sat
Nezavisni sindikat prosvetnih radnika traži da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika traži da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaUstavni sudSindikatSindikat prosvetnih radnika

Društvo, najnovije vesti »

Prosvetni sindikat traži da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru

Prosvetni sindikat traži da se Ustavni sud hitno izjasni o Posebnom kolektivnom ugovoru

Insajder pre 10 minuta
Privatno obezbeđenje i policija ispred Privredne komore, počinje javna rasprava o mineralnim sirovinama: „Ne damo Jadar“…

Privatno obezbeđenje i policija ispred Privredne komore, počinje javna rasprava o mineralnim sirovinama: „Ne damo Jadar“ pozvao građane da se hitno pojave

Nova pre 10 minuta
Operacija „Oluja“ je poraz i Srbije, i RS, i Hrvatske i Jugoslavije, i naroda

Operacija „Oluja“ je poraz i Srbije, i RS, i Hrvatske i Jugoslavije, i naroda

Danas pre 15 minuta
Doktorka Plavšić objašnjava: Šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Doktorka Plavšić objašnjava: Šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Danas pre 10 minuta
NSPRS traži da se Ustavni sud hitno izjasni o ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti

NSPRS traži da se Ustavni sud hitno izjasni o ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti

Nova pre 40 minuta