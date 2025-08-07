NSPRS traži da se Ustavni sud hitno izjasni o ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika (NSPRS) zatražio je danas da se Ustavni sud hitno izjasni o ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za zaposlene u prosveti, dodajući da će nastati veća šteta što se duže bude čekalo na tu odluku.

U saopštenju sindikat je podsetio da je prošlo četiri meseca od kada se obratio Ustavnom sudu zahtevom za ocenu ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora, kao i da je isti zahtev uputilo više drugih organizacija i pojedinaca, kao i zaštitinik građana. Stav svih je da se spornim odredbama PKU stavljaju u nepovoljan položaj zaposleni koji nisu članovi reprezentativnih sindikata, jer im se uskraćuje da pravo na otpremninu i jubilarnu nagradu uživaju pod jednakim