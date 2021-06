Nadal sklonjen zbog Đokovića - idealan scenario za Novaka: Poznato kad će na teren, nije moglo bolje!

Mondo pre 26 minuta | Dušan Ninković

Konačno dobre vesti od organizatora za Novaka Đokovića!

Konačno dobre vesti od organizatora za Novaka Đokovića! Novak Đoković će u trećem kolu Rolan Garosa igrati protiv Rikardasa Berankisa, a nakon jednog meča pauze on se vraća na centralni teren kompleksa u Parizu! Protiv tenisera iz Litvanije igraće na stadionu Filip Šatrije. To nije bio slučaj u prethodnoj rundi, a ovog puta su organizatori rešili da sa glavne pozornice sklone čoveka kom je to praktično domaći teren. Umesto na glavnom terenu, Rafael Nadal će igrati