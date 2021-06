“Jovičić uhapšen zbog obračuna na relaciji Vučić-Stefanović…”

Nedeljnik pre 3 sata | Nedeljnik.rs

Foto Sreenshoot/Youtube Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je da je predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić uhapšen u kontekstu obračuna unutar SNS, te kampanjom koja se vodi pred izbore.

Lutovac je u emisiji „Probudi se“ rekao da je mnogo ljudi poput Jovičića, ali da njih ne diraju jer nisu u sukobu sa „glavnim u stranci“, objavila je Nova.rs. „Kada je došlo do sukoba Stefanovića i Vučića, onda je došlo i do ovog hapšenja. Isto je bilo sa Hrkalovićkom. Dok je bila na izborima u Lučanima i dovodila batinaše, niko se nije obazirao na to“, kazao je Lutovac. On je istakao da je ovde reč o obračunu unutar političkog krila organizovanog kriminala.