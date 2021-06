Dačić: Vučić izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine podnosi najverovatnije 22. ili 23. juna

Blic pre 3 sata

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dacičh kaže da još nije razgovarao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem o detaljima i formi sednice parlamenta na kojoj bi on predstavio izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine, ali očekuje da će se to dogoditi najverovatnije 22. ili 23. juna, nakon sastanka u Briselu. - Mi smo još pre nekoliko meseci razgovarali o mogućnosti da se održi takva sednica parlamenta, ali je sada to pitanje aktuelno upravo zbog koordinacije pritisaka