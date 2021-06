Velika nesreća u Pakistanu: U sudaru dva brza voza poginulo najmanje 38 ljudi video

Kurir pre 1 sat

Najmanje 38 ljudi je poginulo, a desetine povređeno rano jutros u sudaru dva brza voza na jugu Pakistana, saopštile su vlasti.

Najmanje 50 povređenih prevezeno je u bolnicu, a neki od njih su u kritičnom stanju, prenosi AP. Između 15 i 20 putnika i dalje je zarobljeno u olupinama, prenosi AP. Kako se navodi, jedan voz je iskočio iz šina, a ubrzo je u njega udario drugi voz. Uzroci nesreće još nisu poznati. #BREAKING #Pakistan Train #Accident. #Millat Express collides with Sir Sayyed Express (DN). Incident happened near #Daharki (in between Sukkur & Sadiqabad). Many casualties expected.