Sastanak Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o bezbednosnoj arhitekturi i ratu u Ukrajini
U Vašingtonu počeo sastanak američkog i ukrajinskog predsednika uz prisustvo ključnih evropskih lidera o bezbednosnoj arhitekturi i budućnosti Ukrajine.
Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog počeo je u Ovalnom kabinetu Bele kuće. Proširenom sastanku u Istočnom krilu prisustvovaće i ključni evropski lideri, uključujući predsednika Francuske Emanuela Makrona, kancelara Nemačke Fridriha Merca i premijera Ujedinjenog Kraljevstva Kira Starmera. RTS RTV
Zelenski je naglasio da će se na sastanku raspravljati o bezbednosnoj arhitekturi Ukrajine i Evrope, dok je Tramp istakao važnost ovog susreta i ocenio da se ostvaruje značajan napredak u naporima da se okonča rat u Ukrajini. RTS Telegraf
Bilateralni sastanak Trampa i Zelenskog pratiće i brojni evropski lideri i šef NATO, koji će učestvovati u razgovorima o budućnosti Ukrajine i bezbednosnim garancijama. B92
Pitanje teritorijalnih ustupaka ostaje ključna tema pregovora između Trampa i Putina, sa mogućim ustupcima u pet kritičnih ukrajinskih regiona. Euronews