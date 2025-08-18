Sastanak Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o bezbednosnoj arhitekturi i ratu u Ukrajini

Naslovi.ai pre 1 minut

U Vašingtonu počeo sastanak američkog i ukrajinskog predsednika uz prisustvo ključnih evropskih lidera o bezbednosnoj arhitekturi i budućnosti Ukrajine.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog počeo je u Ovalnom kabinetu Bele kuće. Proširenom sastanku u Istočnom krilu prisustvovaće i ključni evropski lideri, uključujući predsednika Francuske Emanuela Makrona, kancelara Nemačke Fridriha Merca i premijera Ujedinjenog Kraljevstva Kira Starmera. RTS RTV

Zelenski je naglasio da će se na sastanku raspravljati o bezbednosnoj arhitekturi Ukrajine i Evrope, dok je Tramp istakao važnost ovog susreta i ocenio da se ostvaruje značajan napredak u naporima da se okonča rat u Ukrajini. RTS Telegraf

Bilateralni sastanak Trampa i Zelenskog pratiće i brojni evropski lideri i šef NATO, koji će učestvovati u razgovorima o budućnosti Ukrajine i bezbednosnim garancijama. B92

Pitanje teritorijalnih ustupaka ostaje ključna tema pregovora između Trampa i Putina, sa mogućim ustupcima u pet kritičnih ukrajinskih regiona. Euronews