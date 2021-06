U Srbiji pretežno sunčano i toplo, samo na istoku promenljivo oblačno

N1 Info pre 5 sati | Autor:Beta

U većem delu Srbije biće pretežno sunčano i toplo, dok će na istoku i jugoistoku biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni Celzijusovih. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 13 do 16, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima, kao i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije