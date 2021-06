Uhapšen otac koji je brutalno pretukao sina ispred đaka

Nova pre 1 sat | Autor:Tanja Milovanović

Težak incident dogodio se u ponedeljak u dvorištu jedne osnovne škole u Doljevcu, kada je muškarac, naočigled brojnih učenika, svog sina izvukao iz gužve i krenuo da ga brutalno šutira.

Kako saznaje portal Nova.rs, osumnjičeni je uhapšen nakon prebijanja sina. Goran Ilić, direktor škole „Vuk Karadžić“ u Doljevcu, potvrdio je za Nova.rs da je osumnjičeni uhapšen i ispričao do detalja kako je do incidenta došlo. „U ponedeljak su učenicii organizovali proslavu i trubače na igralištu i pomenuti učenik, inače đak sedmog razreda, pridružio im se, pošto se družio sa nekim osmacima. Otac je saznao da mu je sin sa osmacima i to mu se nije dopalo, pa je