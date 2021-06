Apple objašnjava "zvuk bez gubitaka" na Apple Music-u

Pametni telefoni pre 38 minuta | Marjan Stojanović

Apple je nedavno objavio članak koji pojašnjava neke detalje o predstojećoj audio podršci bez gubitaka na Apple Music-u.

Saznajte više u nastavku teksta. Među uređajima koji će podržavati ovu funkciju priključuju se iPhone i iPad modeli koji će koristiti predstojeće iOS 14.6 ažuriranje, kao i Mac računari sa predstojećim macOS 11.4 ažuriranjem. Na ovim uređajima korisnici mogu reprodukovati zvuk bez gubitaka sve do 24-bitnih 48 kHz, ali datotekama veće rezolucije biće potreban spoljni DAC. To je zato što su interni DAC-ovi u iPhone-u, iPad-u, Mac-u i Apple-ovom Lightning to 3,5 mm