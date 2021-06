RTS pre 9 sati

Od danas više šansi za kratkotrajne padavine u celoj zemlji, osim u Banatu i Pomoravlju.

Pre podne pretežno vedro, posle podne mogući pljuskovi. Jutarnja od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna do 29. U Beogradu, popodne kišobran može da zatreba. Najviša dnevna temepratura 27stepeni. Do ponedeljka promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Od utorka pretežno sunčano i toplije.