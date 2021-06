Vakcinisanim penzionerima isplata 3.000 dinara od 16. juna: Do sada se prijavilo 1,2 miliona građana

Telegraf pre 1 sat | Telegraf Biznis

Ostalima će novac biti isplaćen od 17. juna, potvrdio je ministar finansija

Prijava vakcinisanih građana za jednokratnu novčanu pomoć od 3.000 dinara traje do 15. juna, a već od 16. juna novac će biti na računima penzionera koji su se do 31. maja vakcinisali makar jednom dozom vakcine protiv virusa korona, podsetio je danas ministar finansija Siniša Mali. Ministar je na Instagram profilu napisao da će od 17. juna novac biti isplaćen i svim ostalim građanima. "Do sada se za ovu meru pomoći države prijavilo ukupno 1,2 miliona građana Srbije.