"Isus mrzi Srbe" Sraman natpis osvanuo na Hramu Hrista Spasa u Prištini nakon prve liturgije od 1998.

Diplomata i pisac Jan Bankroft objavio je na Tviteru da je posle jučerašnje liturgije u nedovršenom Hramu Hrista Spasa u Prištini osvanuo grafit na engleskom jeziku: „Isus mrzi Srbe“.

Bankroft je naveo da je grafit ispisan nedavno na crkvi u kojoj je u čertvrtak, prvi put posle 23 godine, služena liturgija. ' #Jesus hates #Serbs' - told this is freshly sprayed #graffiti on the unfinished #Serbian #Orthodox church in #Pristina following today's liturgy, which I understand was the first since 1998. #Kosovo pic.twitter.com/snFZmZkRIc — Ian Bancroft (@bancroftian) June 10, 2021 "Isus mrzi Srbe'' - rečeno mi je da je ovo sveže ispisan grafit na