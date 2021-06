Danas oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, do 28 stepen

Politika pre 1 sat

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina.

Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 24 do 28 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, preneo je Tanjug. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura 16, najviša 26 stepeni. Izgledi vremena za narednih sedam dana - do 18. juna: Do ponedeljka promenljivo oblačno i umereno toplo,