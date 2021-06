Sindi se prisetila devedesetih: Znala sam sve kriminalce, ali sam ih se plašila

Telegraf pre 19 minuta | Telegraf.rs

Pevačica je istakla da je uvek volela pristojne i fine momke

Bivša Modelsica i pevačica Ivana Stamenković Sindi, prisetila se devedesetih, kriminala, novca i toga kako su zbog spota pesme "Pare" ove devojke proglašene prvim sponzorušama na estradi. - Kada je izašla pesma 'Pare, pare pare' gde smo u donjem vešu, to je bio šok. Svi su pitali, kako one pevaju o tome, pa na šta to liči. Napadali su nas, a sada je svaka druga pesma takva. Nismo bile sponzoruše, mi smo se samo zezale, ali ljudi su to preozbiljno shvatali.