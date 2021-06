Danas toplo sa kratkotrajnim pljuskovima

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti toplo, na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom posle podne. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti, takođe, pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 27 stepeni.