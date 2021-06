VIDEO Kako je kraljica Elizabeta nasmejala svetske lidere

Nova pre 1 sat | Autor:Andjela Krstovic

Britanska kraljica Elizabeta priredila je danas svečani prijem za svetske lidere koji prisustvuju samitu G7 i tom prilikom uspela da nasmeje predsednike i premijere vodećih zemalja EU.

Kraljica je pokazala pozitivno raspoloženje i nakon nedavne smrti svog supruga princa Filipa. Naime, kada je došao red na fotografisanje sa liderima G7, Elizabeta je postavila pitanje koje je nasmejalo fotografe, ali i sve prisutne. Kraljica je sela pored premijera Borisa Džonsona, koji je izgledao prilično nezadovoljno i upitala ga: „Zar ne treba da izgledaš kao da uživaš u ovome?“. Džonson se nasmejao i odgovorio „Da, definitivno“. "Are you supposed to be looking