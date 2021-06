Eksplozija u Kini, najmanje 11 ljudi poginulo

Nova pre 16 minuta | Autor:Novosti Autor:Novosti

Najmanje 11 ljudi je danas poginulo, a 37 teško povređeno u eksploziji gradskog gasovoda u centralnoj Kini, saopštili su zvaničnici.

Eksplozija se dogodila u stambenoj četvrti u gradu Šijan u provinciji Hubei, a ukupno je povređeno 144 ljudi, preneo je AP. U toku je spasilačka akcija, a za sada nema informacija o uzroku eksplozije. At least 11 people were killed and 37 more severely wounded after the gas explosion in Shiyan City, central China’s Hubei Province, CGTN reported. #ShamshadNews pic.twitter.com/gVMwuwZqEM — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) June 13, 2021 U sličnoj eksploziji u