U Srbiji sutra promenljivo vreme, posle podne moguća kiša

Novi magazin pre 10 sati | Beta

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno uz moguću kratkotrajnu kišu lokalno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti umeren i jak, severozapadni, u istočnoj Srbiji ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od devet do 14, a najviša od 18 do 23 stepena Celzijusa. U Beogradu pre podne sunčano, a tokom dana promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom lokalno. Vetar umeren, povremeno pojačan, severozapadni. Najniža temperatura oko 13, a najviša oko 22 stepena Celzijusa. U Srbiji će do srede biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, a u drugom delu sedmice