Oglasio se kristijan Eriksen: Saigračima iz bolnice poslao posebnu poruku

Foto: Tanjug/AP Photo Eriksen je saigračima preko video poziva poručio da se oseća dobro.

Ovo će sigurno biti veliki podstrek Dancima u nastavku meča protiv Finaca. Christian Eriksen had a Facetime call with his teammates from the hospital and asked them to play the game tonight, as "he feels better now", @sportstudio just reported. 🇩🇰❤️ #prayforEriksen — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021 Foto: Фото: Танјуг/АП Пхото Podsetimo, nešto ranije se oglasio i otac danskog fudbalera i rekao da je njegov sin svestan i da komuncira